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Гвардиола: Подписание Аканджи - просто вау. Он может закрыть сразу три позиции

Англия

Тренер Сити высказался о швейцарском защитнике

Гвардиола: Подписание Аканджи - просто вау. Он может закрыть сразу три позиции

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о швейцарском защитнике своей команды Мануэле Аканджи.

"Трансфер Мануэля в "Ман Сити" - просто вау. Он может играть на позиции крайнего защитника, центрального защитника, опорного полузащитника. Когда он располагается в заключительной трети поля - у него есть способность делать точные передачи вперед. Ко всему этому он также быстрый и сильный.

Спортивный директор Чики Бегиристайн проделал великолепную работу, приведя Аканджи в нашу команду", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Аканджи перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года за 20 млн евро. В текущем сезоне швейцарец провел за "горожан" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

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Манчестер Сити Мануэль Аканджи
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Источник:
FabrizioRomano
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