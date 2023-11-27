Рио Фердинанд: У Арсенала больше шансов выиграть титул, чем у Ливерпуля

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что лондонский "Арсенал" имеет неплохие шансы на победу в английской Премьер-лиге в сезоне-2023/2024.

"На данный момент у "Арсенала" лучшая защита в лиге. Перед ними играет Деклан Райс - и эта связка принесет "канонирам" успех в будущем. И именно благодаря ей они добьются успеха. Чтобы что-то выиграть, вы должны иметь центральных защитников, которым можете доверять.

Поэтому я ставлю "Арсенал" выше "Ливерпуля" с точки зрения борьбы за титул. Они смогут бросить вызов "Манчестер Сити" в этом году", - приводит слова Фердинанда Football London.