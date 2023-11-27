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Гвардиола прокомментировал прогнозируемый срок возвращения Кевина Де Брюйне
Полузащитник может вернуться к игре уже в январе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне получил травму подколенного сухожилия во время первого тура АПЛ против Бернли.
Предварительно Де Брюйне сказал Sky Sports, что все хорошо, но ему нужно еще немного времени. Футболист надеется, что вернется вскоре после Нового года.
Гвардиола прокомментировал это:
"Если он сказал, что вернется в январе, значит это Январь"
Напомним, что после травмы Кевина Сити победили лишь в 9-ти из 13 матчей АПЛ.
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