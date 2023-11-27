Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси планирует подписать двух-трех игроков в январском трансферном окне
Клуб стремится усилить свой состав в следующей части сезона
fc chelsea
Челси планирует приобрести двух-трех игрока в январское трансферное окно, чтобы усилить команду. Но клуб стремится компенсировать будущие расходы и продать по крайней мере такое же количество игроков. Об этом сообщает Telegraph Sport.
Оценивается, что Челси продаст следующих футболистов: Тревоха Чалобу и Маланга Сарру. Будущее двух игроков Армандо Броя и Нони Мадуэке будет зависеть от их игры на поле.
Есть сомнения относительно игрока Конора Галлагера. Почеттино против рассмотрения любых январских трансферных предложений. Главный тренер хочет, чтобы Челси договорился о новом контракте с полузащитником
Популярное сейчас
- Днепр-1 - единоличный лидер, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Григорий Суркис: Под руководством Реброва сборная Украины не провалила ни одного матча
- Сейв Зинченко принес канонирам победу. Брентфорд - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО