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Челси планирует подписать двух-трех игроков в январском трансферном окне

Англия
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Клуб стремится усилить свой состав в следующей части сезона

Челси планирует подписать двух-трех игроков в январском трансферном окне

fc chelsea

UA-Футбол
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Челси планирует приобрести двух-трех игрока в январское трансферное окно, чтобы усилить команду. Но клуб стремится компенсировать будущие расходы и продать по крайней мере такое же количество игроков. Об этом сообщает Telegraph Sport.

Оценивается, что Челси продаст следующих футболистов: Тревоха Чалобу и Маланга Сарру. Будущее двух игроков Армандо Броя и Нони Мадуэке будет зависеть от их игры на поле.

Есть сомнения относительно игрока Конора Галлагера. Почеттино против рассмотрения любых январских трансферных предложений. Главный тренер хочет, чтобы Челси договорился о новом контракте с полузащитником

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Источник:
telegraph
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