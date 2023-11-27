Челси планирует подписать двух-трех игроков в январском трансферном окне

Челси планирует приобрести двух-трех игрока в январское трансферное окно, чтобы усилить команду. Но клуб стремится компенсировать будущие расходы и продать по крайней мере такое же количество игроков. Об этом сообщает Telegraph Sport.

Оценивается, что Челси продаст следующих футболистов: Тревоха Чалобу и Маланга Сарру. Будущее двух игроков Армандо Броя и Нони Мадуэке будет зависеть от их игры на поле.

Есть сомнения относительно игрока Конора Галлагера. Почеттино против рассмотрения любых январских трансферных предложений. Главный тренер хочет, чтобы Челси договорился о новом контракте с полузащитником