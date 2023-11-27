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Манчестер Юнайтед интересуется Тимом Вернером
Клуб изучает информацию об игроке, но пока никаких конкретных предложений нет
фото из свободных источников
27-летним центральным нападающим немецкого клуба РБ Лейпцига интересуется Манчестер Юнайтед.
На данный момент предложений и переговоров по игроку нет, но МЮ запросил информацию о Вернере. Тимо не доволен своей ситуацией в РБ Лйпциг, но планирует остаться в клубе до лета Об этом сообщает журналист Sky Sport.
Отметим, что за текущий сезон Вернер сыграл 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист
❗️???? News Timo Werner: He’s on the list of ManUtd for winter!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 27, 2023
➡️ #MUFC has already inquired about him
➡️ No offer or negotiations yet
ℹ️ Real Madrid, not hot.
Werner, not satisfied with his situation in Leipzig but the players tendency at this stage is to stay at least until… pic.twitter.com/FNBs7nQ2if
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