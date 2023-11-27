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Манчестер Юнайтед интересуется Тимом Вернером

Англия
Обновлено

Клуб изучает информацию об игроке, но пока никаких конкретных предложений нет

Манчестер Юнайтед интересуется Тимом Вернером

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

27-летним центральным нападающим немецкого клуба РБ Лейпцига интересуется Манчестер Юнайтед.

На данный момент предложений и переговоров по игроку нет, но МЮ запросил информацию о Вернере. Тимо не доволен своей ситуацией в РБ Лйпциг, но планирует остаться в клубе до лета Об этом сообщает журналист Sky Sport.

Отметим, что за текущий сезон Вернер сыграл 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист

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Источник:
Plettigoal
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