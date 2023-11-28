АПЛ. Фулхэм – Вулверхэмптон 3:2. 11 метров над уровнем адекватности

Противостояние, которое не обещало много зрелища, ведь встречалась команда, которая забила меньше всего голов в этом сезоне Премьер-лиги среди всех команд, то есть "Фулхэм", с коллективом, который потерял своего основного атакующего исполнителя, то есть "Вулверхэмптон".

После потери Педру Нету жизнь у "волков" действительно усложнилась, однако они находят свою игру и без главного ассистента сезона. Зрелищности и эффективности теперь не так много, но все еще на хорошем уровне. Однако удачное начало матча было не за ними, а за хозяевами поля.

"Фулхэм" перед этим матчем имел лишь 10 забитых голов в АПЛ на своем счету. Наверное, они очень скучают по Александару Митровичу. Но на старте они взяли мяч под свой контроль и забили 11-й гол, сделал это Алекс Ивоби после классной атаки с левого фланга: Виллиан запустил в свободную зону Антони Робинсона, а тот прострелил на нигерийца, который в касание завершил атаку. Очень стремительно, красиво и динамично в исполнении "дачников".

Однако развить свой успех они так и не смогли. У них был шанс захватить инициативу после забитого гола, но "волки" не позволили этого сделать. Свой первый опасный момент гости создали на 14 минуте, когда Марио Лемина во время стремительной контратаки вывел на ворота Хвана Хи Чана, но кореец пробил в перекладину. Тот момент стал лишь первым звоночком, который впоследствии перешел в громкий звон. На 22-й минут Жан-Рикнер Белльгард решил продемонстрировать свои лучшие качества, вспомнив времена в "Страсбуре": прекрасно разобрался с соперниками он в штрафной площадке на подал на дальнюю штангу, где одинокий Матеус Кунья легко переправил круглого в сетку ворот Лено. 1:1.

До конца первого тайма ни одна из команд так и не смогла забрать себе инициативу, при этом и опасных моментов они почти не создавали. А вот в начале второй половины встречи коллективы Марку Силвы и Гари О'Нила решили покачаться. Это был футбол атака на атаку, хотя и не всегда с ударами, а закончилось это все назначенным пенальти в ворота "Вулверхэмптона". Нелсон Семеду попал в ногу Кейрни, после чего полузащитник "дачников" упал на газон. А действительно ли попал? Ни один из показанных повторов при просмотров этого эпизода так и не убедил в том, что касание было, но ВАР не изменил решение главного арбитра Майкла Солсбери. Виллиан уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар и снова вывел свою команду вперед.

На подобный сценарий Гари О'Нил отреагировал заменой Белльгарда на еще одного нападающего, на поле вышел Саша Калайджич, а Хван перешел играть на правый фланг. Еще один обмен атаками, правда у хозяев эти атаки стали острее, ведь "Волки" полетели сравнивать счет, а затем арбитр решил назначить еще один спорный пенальти. Однако он был в ворота "Фулхэма".

Хван забегал в штрафную, его нога точно была на линии штрафной в момент, когда его оттолкнул Тим Рим. Был ли это фол в пределах штрафной, был ли это вообще фол? Сомнительно, но учитывая какой пенальти назначили в ворота "волков", получилось по крайней мере справедливо. Вот так два несправедливых решения дали ощущение справедливости. Тот кто заработал пенальти, его и забил. Хван пробил по центру и достаточно уверенно реализовал эту возможность. 2:2.

До конца игры куда активнее в атаке себя проявлял "Фулхэм" и в одной из таких атак на последней минуте Гарри Уилсон нашел в штрафной площадке касание от Жуана Гомеша и повалился на газон. Солсбери лишь улыбнулся и сказал продолжать. Но ВАР попросил главного арбитра пересмотреть этот эпизод еще раз. Справедливости ради нужно отметить, что этот пенальти был, наверное, наиболее приближенным к правде. Прошлые два пенальти, которые назначил сегодня арбитр, вызвали гораздо больше вопросов. Как бы там ни было, но Виллиан во второй раз подошел к точке и во второй раз реализовал одиннадцатиметровый, в третий раз выведя "дачников" вперед.

Это матч, который оставил после себя неоднозначное послевкусие. Конечно, у игроков и болельщиков "дачников" послевкусие вполне однозначное, они празднуют очень важную победу. Но можно ли вот так со стороны оценить этот результат как справедливый? Вряд ли. Но фиксируем победу хозяев, благодаря которой "Фулхэм" поднимается на 14 строчку и сравнивается по очкам с "Вулверхэмптоном", который на 12-м месте.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Фулхэм" — "Вулверхэмптон" 3:2

Голы: Ивоби (7), Виллиан (59, 90+4, оба с пенальти) — Кунья (22), Хван (75, с пенальти)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Бесси, Рим, Робинсон — Рид, Кейрни (Лукич, 90+5) — Ивоби, Перейра (Уилсон, 76), Виллиан (Адарабиойо, 90+5) — Хименес (Винисиус, 76)

"Вулверхэмптон": Са — Буэно, Килман, Тоти — Семеду, Белльгард (Калайджич, 62), Лемина, Гомеш, Аит-Нури (Доэрти, 19) — Хван, Кунья (Дойл, 84)

Предупреждения: Рим (19), Винисиус (88) — Гомеш (33), Лемина (84)