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Манчестер Юнайтед сделал предложение Карло Анчелотти - Источник

Англия

Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до конца сезона

Манчестер Юнайтед сделал предложение Карло Анчелотти - Источник

gianlucadimarzio

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти, сообщает Madrid Xtra в соцсети Х.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" под руководством главного тренера Эрика тен Хага занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка.

В своей группе Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" занимает последнее место, набрав три очка.

Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Под руководством специалиста "сливочные" становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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