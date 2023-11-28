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Манчестер Юнайтед сделал предложение Карло Анчелотти - Источник
Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до конца сезона
gianlucadimarzio
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти, сообщает Madrid Xtra в соцсети Х.
На данный момент "Манчестер Юнайтед" под руководством главного тренера Эрика тен Хага занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка.
В своей группе Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" занимает последнее место, набрав три очка.
Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Под руководством специалиста "сливочные" становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.
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