Манчестер Юнайтед сделал предложение Карло Анчелотти - Источник

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти, сообщает Madrid Xtra в соцсети Х.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" под руководством главного тренера Эрика тен Хага занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка.

В своей группе Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" занимает последнее место, набрав три очка.

Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Под руководством специалиста "сливочные" становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу.