Артета рассказал, когда травмированный хавбек Арсенала вернется на поле

Тренер "Арсенала" подтвердил, что хавбек команды Фабиу Виейра перенёс операцию на пахе. Футболист не будет играть как минимум до середины января.

В сезоне 2023/24 Фабиу Виейра провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Arteta on Fabio Vieira:



"We've got a problem with him. He's been having some discomfort. He wasn't improving and we sent him to a specialist, the advice was to have an operation which we did yesterday. We expect him to be out for weeks now."