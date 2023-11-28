Артета рассказал, когда травмированный хавбек Арсенала вернется на поле

Тренер "Арсенала" подтвердил, что хавбек команды Фабиу Виейра перенёс операцию на пахе. Футболист не будет играть как минимум до середины января.

"У нас с ним проблема. Он чувствовал определенный дискомфорт. Мы отправили его к специалисту, они посоветовали сделать операцию паха. Он сделал это вчера. Мы не ожидаем его возвращения после зимнего перерыва".