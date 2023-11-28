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Артета рассказал, когда травмированный хавбек Арсенала вернется на поле

Англия
Обновлено

Тренер Арсенала рассказал о проблемах игрока

Артета рассказал, когда травмированный хавбек Арсенала вернется на поле

Фото: twitter.com/Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Арсенала" подтвердил, что хавбек команды Фабиу Виейра перенёс операцию на пахе. Футболист не будет играть как минимум до середины января.

"У нас с ним проблема. Он чувствовал определенный дискомфорт. Мы отправили его к специалисту, они посоветовали сделать операцию паха. Он сделал это вчера. Мы не ожидаем его возвращения после зимнего перерыва".

В сезоне 2023/24 Фабиу Виейра провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
charles watts
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