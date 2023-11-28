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Артета рассказал, когда травмированный хавбек Арсенала вернется на поле
Тренер Арсенала рассказал о проблемах игрока
Фото: twitter.com/Arsenal
Тренер "Арсенала" подтвердил, что хавбек команды Фабиу Виейра перенёс операцию на пахе. Футболист не будет играть как минимум до середины января.
"У нас с ним проблема. Он чувствовал определенный дискомфорт. Мы отправили его к специалисту, они посоветовали сделать операцию паха. Он сделал это вчера. Мы не ожидаем его возвращения после зимнего перерыва".
В сезоне 2023/24 Фабиу Виейра провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Arteta on Fabio Vieira:— Charles Watts (@charles_watts) November 28, 2023
"We've got a problem with him. He's been having some discomfort. He wasn't improving and we sent him to a specialist, the advice was to have an operation which we did yesterday. We expect him to be out for weeks now."
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