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Фил Ягелка объявил о завершении карьеры

Англия
Обновлено

Английский футболист завершил карьеру в 41 год

Фил Ягелка объявил о завершении карьеры

sport

UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник сборной Англии Фил Ягелка объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 41 года.

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Игрок начал свой игровой путь в "Шеффилд Юнайтед". Он играл за клуб семь лет, затем перешел в "Эвертон" в 2007 году.
За сборную Англии дебютировал в 2008 году и за 8 лет провел 40 матчей, забил 3 гола.

"Все хорошее когда-то заканчивается, и после чуть более 800 матчей моя игровая карьера завершена", - написал Ягелка в Instagram.

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Фил Ягелка Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Sheffield United
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