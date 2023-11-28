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Фил Ягелка объявил о завершении карьеры
Английский футболист завершил карьеру в 41 год
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Бывший защитник сборной Англии Фил Ягелка объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 41 года.
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Игрок начал свой игровой путь в "Шеффилд Юнайтед". Он играл за клуб семь лет, затем перешел в "Эвертон" в 2007 году.
За сборную Англии дебютировал в 2008 году и за 8 лет провел 40 матчей, забил 3 гола.
"Все хорошее когда-то заканчивается, и после чуть более 800 матчей моя игровая карьера завершена", - написал Ягелка в Instagram.
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