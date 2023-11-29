Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи из-за информации о Месси

Брат Алехандро Гарначо развеял слух, запущенный Рио Фердинандом.

Экс-защитник сборной Англии заявлял, что Месси отписался от вингера "Манчестер Юнайтед" в соцсетях потому, что тот предпочитает Криштиану Роналду.

"Фейк, Месси никогда не был на него подписан. Хватит выдумывать глупости, чтобы посеять ненависть. Гарначо любит и восхищается ими обоими, а вы все пытаетесь создать соперничество", - написал Роберто Гарначо.

"Это был сарказм, друг", - ответил Фердинанд.