Не МанСити. Гари Невилл рассказал, какая команда вероятно победит в этом сезоне АПЛ

После 13 туров АПЛ команда Микеля Артеты имеет 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на один балл.

Бывший защитник "МЮ" поделился своими мыслями о шансах "Арсенала" победить у Премьер Лиге в этом сезоне.