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Не МанСити. Гари Невилл рассказал, какая команда вероятно победит в этом сезоне АПЛ

Англия
Обновлено

Бывший игрок сборной Англии назвал команду, которая может победить АПЛ

Не МанСити. Гари Невилл рассказал, какая команда вероятно победит в этом сезоне АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После 13 туров АПЛ команда Микеля Артеты имеет 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на один балл.

Бывший защитник "МЮ" поделился своими мыслями о шансах "Арсенала" победить у Премьер Лиге в этом сезоне.

"По моему мнению, "Арсенал" имеет гораздо большие шансы победить в этом сезоне АПЛ, чем Манчестер Сити"

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
sports lens
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