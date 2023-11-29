Тиагу Силва: Челси - это любовь с первого взгляда

Защитник "Челси" рассказал о первых впечатлениях от перехода в клуб. В интервью для веб-сайта Челси Силва сказал, что это была "любовь с первого взгляда", когда он присоединился к клубу в 2020 году.

"Когда я перешел в "Челси", то сразу понял, что это любовь с первого взгляда. честно говоря, я все еще очень горжусь тем, что здесь"

Также футболист отметил:

"Мне нравится видеть, как мои дети играют за академию "Челси", моя жена здесь постоянно и даже хочет быть на каждой выездной игре. Я думаю, что она осознает, что время немного уходит, поэтому она хочет максимально использовать последние несколько лет моей карьеры"