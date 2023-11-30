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Тен Хаг, Хау, Ираола и Эдвардс - претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Англия

Четыре претендента

Тен Хаг, Хау, Ираола и Эдвардс - претенденты на приз лучшему тренеру ноября в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, кого могут признать лучшим тренером АПЛ в ноябре.

На награду претендуют:

  • Роб Эдвардс ("Лутон") - 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в 3 матчах, разница голов - 0;
  • Эдди Хау ("Ньюкасл") - 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов - +2;
  • Андони Ираола ("Борнмут") - 2 победы и 1 поражение в 3 матчах, разница голов - -1;
  • Эрик тен Хаг ("Манчестер Юнайтед") - 3 победы в 3 матчах, разница голов - +5.

В августе, сентябре и октябре лучшим тренером месяца в АПЛ становился Эндж Постекоглу ("Тоттенхэм").

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Источник:
premierleague
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