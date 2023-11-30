Эвертон рискует снова быть оштрафованным

Ранее Премьер Лига приняла решение снять 10 очков с "Эвертона" из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Сейчас клуб должен предоставить отчет за сезон 2022/23 в декабре, а не традиционно в марте. Новое правило позволит быстро отследить нарушения финансовых правил с целью их решения до конца этого сезона.

Существуют беспокойства, что "Эвертон" снова может быть оштрафован за использование той же системы учета. Об этом сообщает The Times