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Эвертон рискует снова быть оштрафованным
Клуб снова может потерять баллы
Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее Премьер Лига приняла решение снять 10 очков с "Эвертона" из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Сейчас клуб должен предоставить отчет за сезон 2022/23 в декабре, а не традиционно в марте. Новое правило позволит быстро отследить нарушения финансовых правил с целью их решения до конца этого сезона.
Существуют беспокойства, что "Эвертон" снова может быть оштрафован за использование той же системы учета. Об этом сообщает The Times
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