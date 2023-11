Микель Артета прокомментировал игру немецкого полузащитника

Вчера "Арсенал" победил "Ланс" (6:0) и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Кайф Хавертца открыл счет на 13 минуте.

Главный тренер "Арсенала" прокомментировал игру немецкого футболиста:

????⚪️ Arteta on Havertz moment: “He’s becoming better and better, he’s more confident”.



“His two goals, two very important goals as well, because one won us the game and yesterday he opened the scoring”.



“His overall contribution again was really, really good”. pic.twitter.com/K5yQqDyHCM