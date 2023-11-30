Микель Артета прокомментировал игру немецкого полузащитника

Вчера "Арсенал" победил "Ланс" (6:0) и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Кайф Хавертца открыл счет на 13 минуте.

Главный тренер "Арсенала" прокомментировал игру немецкого футболиста:

"Он становится все лучше и лучше, все более уверенным в себе. Его два гола два очень важных гола, потому что один из них принес нам победу, а вчера он открыл счет. Его общий вклад снова был очень и очень существенным", — сообщает Фабрицио