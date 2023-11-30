Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микель Артета прокомментировал игру немецкого полузащитника
Тренер Арсенала отметил прогресс Хавертца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Арсенал" победил "Ланс" (6:0) и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Кайф Хавертца открыл счет на 13 минуте.
Главный тренер "Арсенала" прокомментировал игру немецкого футболиста:
"Он становится все лучше и лучше, все более уверенным в себе. Его два гола два очень важных гола, потому что один из них принес нам победу, а вчера он открыл счет. Его общий вклад снова был очень и очень существенным", — сообщает Фабрицио
????⚪️ Arteta on Havertz moment: “He’s becoming better and better, he’s more confident”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2023
“His two goals, two very important goals as well, because one won us the game and yesterday he opened the scoring”.
“His overall contribution again was really, really good”. pic.twitter.com/K5yQqDyHCM
Популярное сейчас
- Береза: Многие сомневались и смеялись над нами, а я говорил, что через несколько лет Днепр-1 будет играть в Лиге чемпионов
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи
- Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года