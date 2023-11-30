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Илья Забарный поведал гастрономический инсайд из стана Борнмута

Англия
Обновлено

Шеф-повар Борнмута приготовил украинские блюда

Илья Забарный поведал гастрономический инсайд из стана Борнмута

illia zabarnyi

UA-Футбол
Новина українською

Защитник футбольного клуба "Борнмут" Илья Забарный поделился в своем инстаграме свежим меню команды.
Шеф-повар подготовил ассортимент украинских блюд, среди которых есть отбивная с пюре и крабовый салат.

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Забарный выразил свою благодарность, подписав фото в instagram:

"Я ценю такие моменты"

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Борнмут Илья Забарный
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Комментарии
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andyua (Kyiv)
30.11.2023 в 20:17
Атбівная?
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0
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Комментарии 4
andyua (Kyiv)
30.11.2023 в 20:17
Атбівная?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2023 в 20:09
а - алень
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1
0
kyler-88 (Україна)
30.11.2023 в 19:23
Від коли це страва із крабів стала українською?
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2
1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
30.11.2023 в 19:45
Напевно тоді коли і "отбівная"
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