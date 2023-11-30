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Илья Забарный поведал гастрономический инсайд из стана Борнмута
Шеф-повар Борнмута приготовил украинские блюда
illia zabarnyi
Защитник футбольного клуба "Борнмут" Илья Забарный поделился в своем инстаграме свежим меню команды.
Шеф-повар подготовил ассортимент украинских блюд, среди которых есть отбивная с пюре и крабовый салат.
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Забарный выразил свою благодарность, подписав фото в instagram:
"Я ценю такие моменты"
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andyua (Kyiv)
30.11.2023 в 20:17
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