Эвертон подал апелляцию на решение о снятии 10 очков

Ранее с "Эвертона" сняли 10 баллов за нарушение финансовых правил АПЛ. "Ириски" допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона. Решение приняла независимая комиссия.

"Эвертон" сегодня подал апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги о вычете 10 очков. Теперь для рассмотрения дела будет назначена апелляционная комиссия", - говорится в заявлении клуба.

Sky Sports отмечает, что состав комиссии будет отличаться от того, который принял решение о снятии очков.