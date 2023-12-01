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Эвертон подал апелляцию на решение о снятии 10 очков
Эвертон оспаривает решение о снятии очков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее с "Эвертона" сняли 10 баллов за нарушение финансовых правил АПЛ. "Ириски" допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона. Решение приняла независимая комиссия.
"Эвертон" сегодня подал апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги о вычете 10 очков. Теперь для рассмотрения дела будет назначена апелляционная комиссия", - говорится в заявлении клуба.
Sky Sports отмечает, что состав комиссии будет отличаться от того, который принял решение о снятии очков.
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Источник:evertonfc
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