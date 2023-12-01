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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Очередное испытание для манкунианцев, смогут ли они справиться с командой Эдди Хау?

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После уверенной по счету победы над "Эвертоном", подопечные Эрика Тен Хага снова провели неудачный матч в Лиге Чемпионов, где сыграли вничью с "Галатасараем". Впрочем в АПЛ у них дела улучшаются, смогут ли они продолжить свой успешный путь в чемпионате?

"Ньюкасл" провел непростой матч против "ПСЖ" и истощен как травмами, так и графиком матчей, но в прошлом туре они показали, что готовы к непростым испытаниям.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 2 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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