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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередное испытание для манкунианцев, смогут ли они справиться с командой Эдди Хау?
Getty Images / Global Images Ukraine
После уверенной по счету победы над "Эвертоном", подопечные Эрика Тен Хага снова провели неудачный матч в Лиге Чемпионов, где сыграли вничью с "Галатасараем". Впрочем в АПЛ у них дела улучшаются, смогут ли они продолжить свой успешный путь в чемпионате?
"Ньюкасл" провел непростой матч против "ПСЖ" и истощен как травмами, так и графиком матчей, но в прошлом туре они показали, что готовы к непростым испытаниям.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 2 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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