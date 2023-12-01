Ньюкасл — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После уверенной по счету победы над "Эвертоном", подопечные Эрика Тен Хага снова провели неудачный матч в Лиге Чемпионов, где сыграли вничью с "Галатасараем". Впрочем в АПЛ у них дела улучшаются, смогут ли они продолжить свой успешный путь в чемпионате?

"Ньюкасл" провел непростой матч против "ПСЖ" и истощен как травмами, так и графиком матчей, но в прошлом туре они показали, что готовы к непростым испытаниям.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 2 декабря.

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