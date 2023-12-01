Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После прошлого тура "Арсенал" стал единоличным лидером чемпионата Англии, ведь "Манчестер Сити" потерял баллы в матче с "Ливерпулем". Команда Артеты набрала хорошую форму и после легкой прогулки в Лиге Чемпионов готовится разбить и "Вулверхэмптон". Однако согласны ли на это "волки"? Узнаем уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 декабря.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Вулверхэмптон" Смотреть трансляцию

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