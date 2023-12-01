Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Зинченко снова на вершине АПЛ, нужно там закрепляться
Getty Images / Global Images Ukraine
После прошлого тура "Арсенал" стал единоличным лидером чемпионата Англии, ведь "Манчестер Сити" потерял баллы в матче с "Ливерпулем". Команда Артеты набрала хорошую форму и после легкой прогулки в Лиге Чемпионов готовится разбить и "Вулверхэмптон". Однако согласны ли на это "волки"? Узнаем уже совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны
- Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера
- Позор турецких клубов в Европе, Заря без евровесны, Лион уволил Гроссо, а Довбик вернулся к тренировкам. Главные новости за 30 ноября
- The Telegraph: Деньги, которые планировали перевести Украине от продажи Челси, хотели отдать Израилю
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО