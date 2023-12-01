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Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Зинченко снова на вершине АПЛ, нужно там закрепляться

Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После прошлого тура "Арсенал" стал единоличным лидером чемпионата Англии, ведь "Манчестер Сити" потерял баллы в матче с "Ливерпулем". Команда Артеты набрала хорошую форму и после легкой прогулки в Лиге Чемпионов готовится разбить и "Вулверхэмптон". Однако согласны ли на это "волки"? Узнаем уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Арсенал" — "Вулверхэмптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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