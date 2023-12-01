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Эрик тен Хаг: Андре Онана является одним из лучших голкиперов в АПЛ

Англия
Обновлено

Онана - второй лучший голкипер Премьер-лиги

Эрик тен Хаг: Андре Онана является одним из лучших голкиперов в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне допускал ужасные ошибки. Например, в матче ЛЧ против "Галатасарая" (3:3), но...

Главный тренер "МЮ" тен Хаг назвал голкипера Андре Онана одним из лучших в АПЛ по статистике.

"Если вы хорошо проанализируете его игру, то увидите, что он является вторым лучшим вратарем Премьер-лиги по статистке. Он понимает, что у него были ошибки в ЛЧ"

Напомним, что летом Онана перешел из "Интера" в "МЮ" за 47,2 млн фунтов стерлингов

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
ca news
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