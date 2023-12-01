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Артета: Футбол не должен отказываться от ВАР

Англия

Мы можем улучшить ВАР

Артета: Футбол не должен отказываться от ВАР

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футбольная ассоциация должна наложить санкции на Артету. За его комментарии после поражения "Арсенала" в матче против "Ньюкасла", который состоялся в прошлом месяце.

Команда была расстроена, когда узнала, что гол, который они пропустили нужно было отменить.

Журналисты спросили Артету, должен ли футбол отказаться от VAR. Он ответил:

"Нет, я думаю, что мы можем улучшить ВАР, и мы пытаемся это сделать"
"Технологии берут на себя огромную ответственность в играх, и им нужно время. Если мы используем это правильно"

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Источник:
bein sports
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