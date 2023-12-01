Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Футбол не должен отказываться от ВАР
Мы можем улучшить ВАР
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация должна наложить санкции на Артету. За его комментарии после поражения "Арсенала" в матче против "Ньюкасла", который состоялся в прошлом месяце.
Команда была расстроена, когда узнала, что гол, который они пропустили нужно было отменить.
Журналисты спросили Артету, должен ли футбол отказаться от VAR. Он ответил:
"Нет, я думаю, что мы можем улучшить ВАР, и мы пытаемся это сделать"
"Технологии берут на себя огромную ответственность в играх, и им нужно время. Если мы используем это правильно"
Популярное сейчас
- Полесье - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Порошенко не пропустили на границе. ВР отменила командировочный документ
- Таблица коэффициентов. Іще два тижні, і запалає…
- Не МанСити. Гари Невилл рассказал, какая команда вероятно победит в этом сезоне АПЛ
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО