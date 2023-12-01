Артета: Футбол не должен отказываться от ВАР

Футбольная ассоциация должна наложить санкции на Артету. За его комментарии после поражения "Арсенала" в матче против "Ньюкасла", который состоялся в прошлом месяце.

Команда была расстроена, когда узнала, что гол, который они пропустили нужно было отменить.

Журналисты спросили Артету, должен ли футбол отказаться от VAR. Он ответил: