Арсенал - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Канониры" начинают тур в статусе лидера АПЛ. Встретятся они против команды, которая в позапрошлом туре в безумном матче обыграла другую лондонскую команду из верхней части турнирной таблицы "Тоттенхэм". "Волки" очень неуступчивы, а Артете в последнее время довольно тяжело с такими командами.

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Чемпионат Англии, 14-й тур

2 деккабря 2023. Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" 17:00 "Вулверхэмптон"

Телетрансляция – Setanta Sports