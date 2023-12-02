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Арсенал - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч лидера чемпионата Англии – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Канониры" начинают тур в статусе лидера АПЛ. Встретятся они против команды, которая в позапрошлом туре в безумном матче обыграла другую лондонскую команду из верхней части турнирной таблицы "Тоттенхэм". "Волки" очень неуступчивы, а Артете в последнее время довольно тяжело с такими командами.
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Чемпионат Англии, 14-й тур
2 деккабря 2023. Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" 17:00 "Вулверхэмптон"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Арсенал - ВулвергемптонСмотреть трансляцию
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