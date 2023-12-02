Арсенал – Вулверхэмптон. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура АПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Вулверхэмптоном".

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Команда Александра Зинченко лидирует в чемпионате Англии и хочет удержаться на вершине таблицы. На этих выходных лондонцы будут стремиться обыграть середняка первенства, а именно "Вулверхэмптон". Какой перформанс ждать от Зинченко? Не преподнесут ли "волки" сюрприз "канонирам"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 2 декабря – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский