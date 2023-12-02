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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Матч лидера чемпионата Англии – смотреть прямую трансляцию

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После очередной неудачи "красных дьяволов" в Лиге Чемпионов, они едут в гости к чрезвычайно опасному "Ньюкаслу", который также провел не самую удачную неделю в самом престижном клубном турнире Старого Света. Обеим командам лучше ориентироваться на прошлый тур АПЛ, в котором "сороки" обыграли "Челси" со счетом 4:1, а "Манчестер Юнайтед" разобрался с "Эвертоном" (3:0), куда лучше отталкиваться от этих матчей, впрочем даже это не поможет манкунианцам стать фаворитами встречи, эта роль забронирована за командой Эдди Хау.

Чемпионат Англии, 14-й тур

2 декабря 2023. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

Телетрансляция – Setanta Sports

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