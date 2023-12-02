"Верю, что Челси попадет в топ-4 АПЛ" Почеттино о текущем сезоне пенсионеров

Завтра "Челси" у себя дома примет "Брайтон", Маурисио Почеттино перед матчем поразмышлял о будущем "Челси" для Football.London.

"Я верю что "Челси" попадет в топ-4 Английской премьер-лиги, будет непросто добиться этого, но это реально, мы должны верить, что это реально. Самое главное сейчас – это совершенствоваться каждый день", — наводить слова Почеттино Football.London.