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"Верю, что Челси попадет в топ-4 АПЛ" Почеттино о текущем сезоне пенсионеров
Тренер Челси рассказал, что ожидает от команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра "Челси" у себя дома примет "Брайтон", Маурисио Почеттино перед матчем поразмышлял о будущем "Челси" для Football.London.
"Я верю что "Челси" попадет в топ-4 Английской премьер-лиги, будет непросто добиться этого, но это реально, мы должны верить, что это реально. Самое главное сейчас – это совершенствоваться каждый день", — наводить слова Почеттино Football.London.
Напомним, на текущий момент "Челси" занимает 10 место с 16-ю очками.
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