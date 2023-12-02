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"Верю, что Челси попадет в топ-4 АПЛ" Почеттино о текущем сезоне пенсионеров

Англия
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Тренер Челси рассказал, что ожидает от команды

"Верю, что Челси попадет в топ-4 АПЛ" Почеттино о текущем сезоне пенсионеров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Завтра "Челси" у себя дома примет "Брайтон", Маурисио Почеттино перед матчем поразмышлял о будущем "Челси" для Football.London.

"Я верю что "Челси" попадет в топ-4 Английской премьер-лиги, будет непросто добиться этого, но это реально, мы должны верить, что это реально. Самое главное сейчас – это совершенствоваться каждый день", — наводить слова Почеттино Football.London.

Напомним, на текущий момент "Челси" занимает 10 место с 16-ю очками.

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Источник:
Football.London
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