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Зинченко и Ярмолюк будут играть с первых минут в матчах 14-го тура АПЛ

Англия

Будем следить за обоими

Зинченко и Ярмолюк будут играть с первых минут в матчах 14-го тура АПЛ

Getty Images

UA-Футбол
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Александр Зинченко попал в список 11-и игроков "Арсенала", которые будут играть в стартовом составе против "Вулверхэмптона". Начало матча 14-го тура АПЛ в 17:00.

Другой украинский легионер Егор Ярмолюк также в старте своей команды. "Брентфорд" постарается взять 3 очка в матче с "Лутоном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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