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Зинченко и Ярмолюк будут играть с первых минут в матчах 14-го тура АПЛ
Будем следить за обоими
Getty Images
Александр Зинченко попал в список 11-и игроков "Арсенала", которые будут играть в стартовом составе против "Вулверхэмптона". Начало матча 14-го тура АПЛ в 17:00.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 2, 2023
One change from Wednesday night - Trossard comes in for Havertz
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/68quVtkgXw
Другой украинский легионер Егор Ярмолюк также в старте своей команды. "Брентфорд" постарается взять 3 очка в матче с "Лутоном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
???? Your Bees to take on Luton Town#BRELUT | #BrentfordFC pic.twitter.com/4gyi8sm75d— Brentford FC (@BrentfordFC) December 2, 2023
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