Зинченко и Ярмолюк будут играть с первых минут в матчах 14-го тура АПЛ

Александр Зинченко попал в список 11-и игроков "Арсенала", которые будут играть в стартовом составе против "Вулверхэмптона". Начало матча 14-го тура АПЛ в 17:00.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



One change from Wednesday night - Trossard comes in for Havertz



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/68quVtkgXw