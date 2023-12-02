Зинченко и Ярмолюк будут играть с первых минут в матчах 14-го тура АПЛ

Александр Зинченко попал в список 11-и игроков "Арсенала", которые будут играть в стартовом составе против "Вулверхэмптона". Начало матча 14-го тура АПЛ в 17:00.

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One change from Wednesday night - Trossard comes in for Havertz



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/68quVtkgXw — Arsenal (@Arsenal) December 2, 2023

Другой украинский легионер Егор Ярмолюк также в старте своей команды. "Брентфорд" постарается взять 3 очка в матче с "Лутоном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.