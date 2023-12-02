АПЛ. Брентфорд с Ярмолюком одолевает Лутон, а Бернли побеждает впервые за 2 месяца

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брентфорд" — "Лутон Таун" 3:1

Голы: Мопе (49), Ми (56), Баптист (82) — Браун (76)

"Брентфорд": Флеккен — Годдос (Рорслев, 77), Пиннок, Ми, Янельт — Оньека, Норгор, Ярмолюк (Баптист, 70) — Мбемо (Льюис-Поттер, 78), Мопе (Перт-Харрис, 90+3), Висса

"Лутон Таун": Камински — Менги (Джайлз, 76), Локьер (Браун, 46), Ошо — Каборе, Мпанзу (Кларк, 60), Баркли, Белл — Чонг, Огбене (Таунсенд, 60) — Моррис (Адебайо, 60)

Предупреждения: Норгор (82) — Камински (38), Чонг (50)

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" на этот матч и его команда принимала достаточно скромный "Лутон Таун", который находится буквально над зоной вылета в турнирной таблице. Кажется, что фаворит и аутсайдер максимально очевидны и если смотреть за ходом игры, то так и есть, впрочем для побед нужно забивать, просто создавать моменты недостаточно.

"Пчелы" с самого начала понеслись на ворота Камински в поисках гола, но дисциплинированная оборона "шляпников" сегодня точно не хотела легко отдавать победу сопернику. Великолепные расположение и реакция на движение игроков соперника фактически обеспечила "Лутону" хороший результат после первого тайма. После того, как подопечные Томаса Франка увидели, что классические атаки не проходят, они начали стрелять по воротам с дальней дистанции. Особенно хорошо это получалось у Бриана Мбемо и Йоана Висса, впрочем безуспешно.

"Шляпники" рассчитывали на свои контратаки, но остроты от них в первой половине мы так и не увидели. Поэтому на перерыв команды ушли без голов. Немного интереснее стало во второй половине, когда уже на 49 минуте Нил Мопе открыл счет. Таит Чонг пытался вылететь в контратаку, но его попытка это сделать получилась безуспешной, перехват от "пчел", Ярмолюк отдал на фланг на Висса, тот сделал подачу, первый удар от Бена Ми был заблокирован, а на добивании сыграл Нил Мопе. 1:0.

А через 5 минут команда Томаса Франка удвоила свое преимущество после углового удара: Бен Ми пробил головой после подачи от Мбемо и небольшой рикошет дезориентировал бедного Камински. Дисциплина в обороне, которую команда показывал "Лутон" в первом тайме, в один момент куда-то исчезла.

Казалось, что после второго гола игрок откровенно успокоилась и перешла в режим: одни не хотят, а другие - не могут. Хотя "пчелы" контролировали мяч и все же пытались найти свои подходы к воротам "шляпников", чтобы сделать счет разгромным. Зато они пропустили гол в ответ и было это достаточно неожиданно. Контратаку от "Лутона" начал Росс Баркли, который отдал разрезной пас на Джейкоба Брауна и эту передачу должен был перехватывать Витали Янельт, впрочем почему-то он пошел в неудачный подкат и пропустил мяч под собой. Браун все-таки добрался до круглого и ударом из-за пределов штрафной площади удивил Флеккена, который точно не был готов к подобному. 2:1.

Особой интриги "пчелы" создавать не хотели, поэтому быстро восстановили свое преимущество в два мяча после затяжной суматошной атаки, за время которой по воротам Камински было нанесено 5 ударов, в ворота попал последний, 5 удар от Баптиста, который несколькими минутами назад сменил Егора Ярмолюка. С таким счетом этот матч и закончился. Справедливая победа хозяев поля, во втором тайме их соперники не смогли противостоять такому сопротивлению.

Егор Ярмолюк покинул поле на 70-й минуте и о его игре хочется говорить только комплименты. Достаточно уверенная игра на мяче и его продвижении, точность передач составила 96%. Успевал не только помогать в атаке, но и отбирать мячи, на его счету 3 отбора. В общем довольно неплохое выступление, благодаря которому ожидаем украинца в стартовом составе в дальнейшем.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Бернли" — "Шеффилд Юнайтед" 5:0

Голы: Родригес (1), Ларсен (29), Амдуни (73), Колеошо (75), Браунхилл (81)

"Бернли": Траффорд — Витиньо, О'Ши (Экдаль, 84), Байер, Тейлор — Ларсен (Гудмундсон, 65), Берге, Браунхилл, Колеошо — Родригес (Обафеми, 77), Амдуни (Редмонд, 77)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Балдок (Богл, 25), Робинсон, Трасти — Ахмедходжич, Норвуд, Флек (Осула, 46), Томас (Макейти, 46) — Макберни, Хамер — Арчер (Траоре, 46)

Предупреждения: О'Ши (38), Байер (67) — Флек (34), Макберни (37), Томас (43), Осула (64), Трасти (72)

Удаление: Макберни (45+1)

Противостояние двух коллективов из зоны вылета не может не вызывать интереса, ведь подобные матчи всегда выделяются особой приципиальностью и важностью. Где брать очки, если не здесь?

К этому матчу "бордовые" подходили с серией в 7 поражений подряд. Даже у "клинков" недавно были удачные результаты, в частности победа над "Вулверхэмптоном" и ничья с "Брайтоном", впрочем, в целом они проводят такой же неудачный сезон, как и "Бернли".

После стольких поражений подряд потерять баллы с прямым конкурентом было бы слишком болезненным ударом для Компани и его ребят, поэтому они открыли счет уже на первой минуте, сделал это никто иной как Джей Родригес. Впоследствии и без того переполненный лазарет "Шеффилд Юнайтед" пополнился Джорджем Балдоком, которому понадобилась вынужденная замена.

Бруун Ларсен забил второй гол и "клинки" выглядели просто растерянными. Впрочем даже не пропущенные голы стали главной проблемой команды, а откровенная глупость Оливера Макберни. На 37-й минуте он ударил соперника локтем, за что получил желтую карточку, хотя фол тянул и на красную. И вместо того, чтобы играть осторожно, он решил повторить такой же трюк против того же самого игрока в конце первого тайма. Это вторая желтая, которая превратилась в удаление. И весь второй тайм команде Пола Хекингботтома пришлось играть в меньшинстве.

Во втором тайме удерживать преимущество "бордовым" стало еще легче, они достаточно уверенно вели игру и успели забить еще два гола, доведя счет до разгромного. Отличились Зеки Амдуни и Лука Колеошо.

А вишенкой на торте стал пятый гол команды Венсана Компани, которая по-настоящему почувствовала вкус победы после долгих двух месяцев сплошных поражений. Последний гол во встрече забил Браунхилл. Хочется поздравить "бордовых" с долгожданной победой, которая поднимает их на 18 строчку. Также хочется ругать Оливера Макберни. Конечно, команда и до его удаления уступала в счете, но тем своим поступком он отобрал у своих одноклубников даже призрачные шансы на успех.