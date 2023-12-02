  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Миколенко в который раз подряд выйдет в стартовом составе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко в который раз подряд выйдет в стартовом составе

Англия

Игрок основы. Что тут скажешь?

Миколенко в который раз подряд выйдет в стартовом составе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник Виталий Миколенко будет играть с первых минут за "Эвертон" против "Ноттингема". Для Виталия это будет 12-й матч подряд в основном составе.

Игра 14-го тура АПЛ начнется в 19:30.

По теме
yellow-arrow
Ирискам нужно побеждать. Ноттингем Форест - Эвертон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал – Вулверхэмптон. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура АПЛ
yellow-arrow
Зинченко делает ассист в матче с Вулверхемптоном
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости