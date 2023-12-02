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Миколенко в который раз подряд выйдет в стартовом составе
Игрок основы. Что тут скажешь?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник Виталий Миколенко будет играть с первых минут за "Эвертон" против "Ноттингема". Для Виталия это будет 12-й матч подряд в основном составе.
Our team to face Forest! ????#NFOEVE pic.twitter.com/4eUOw6e9kY— Everton (@Everton) December 2, 2023
Игра 14-го тура АПЛ начнется в 19:30.
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