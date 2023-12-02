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АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1. Зинченко дал, Зинченко взял

Англия
Обновлено

Хозяева сами себе создали нервы на последних минутах

АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1. Зинченко дал, Зинченко взял

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Казалось бы, подопечные Артеты провели уверенный матч, почти ничего не позволили сделать сопернику, но под занавес встречи интрига возродилась на ровном месте… из-за ошибки Александра Зинченко.

"Арсенал" прекрасно начал поединок: играл в высоком темпе, комбинировал, давил и закономерно выжал из стартового отрезка два гола. Сака вырезал мяч на фланге в ноги Жезусу и моментально рванул открываться в штрафную; Габриэл поставил защитникам спину, скинул Эдегору, норвежец вернул снаряд Букайо – англичанин с боем прошел Доусона и пальнул мимо Жозе Са.

А где первый, там и второй. Очередная позиционная атака "Арсенала" трансформировалась в гол благодаря Зинченко. Украинец сыграл в стенку с Жезусом, а затем ловко выкатил мяч под удар Эдегору. Мартин расстрелял голкипера "Вулверхэмптона".

"Волки" в первом тайме не продемонстрировали и намека на контригру. С мячом у них ничего не получалось даже в те моменты, когда "Арсенал" брал передышку. Они лишь теряли игроков из-за травм: Жозе Са не смог продолжить игру, вратарь уступил место на поле своему коллеге Бентли, близок к замене был и Макс Килман, однако защитник все-таки оклемался после помощи медиков.

Можно вспомнить лишь то, как под самый конец первого тайма Зинченко на ровном месте чуть не организовал гол для "Вулверхэмптона" – Александр слишком слабо покатил на Райю, но Хван Хи Чхан к мячу все равно не успел.

На второй тайм можно было смело опоздать на добрых полчаса. "Арсенал" раскатывал "Вулверхэмптон" в более медленном темпе, убаюкивал фанатов на стадионе и болельщиков перед телевизорами. "Канониры" обыденно прикладывались к мячу с дальних дистанций и забить третий гол, чтобы поставить точку, лондонцы не сумели.

Зато на 85-й минуте всех разбудил Зинченко. Украинец замешкался на углу собственной штрафной площадки и подарил мяч "волкам", Кунья пробил неотпорно для Райи и сократил отставание в счете. Почти сразу же всех успокоить мог вышедший на замену Нкетия, но его удар пришелся на штангу.

В любом случае, "Арсенал" справился со штурмом "Вулверхэмптона" и сохранил победные цифры на табло. По итогам тура лондонцы останутся на первой строчке, как бы ни сыграл "Манчестер Сити" (33 очка против 29). "Вулвз" продолжают скитаться в середине турнирной таблицы (13-я строчка, 15 пунктов).

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Арсенал" – "Вулверхэмптон" 2:1

Голы: Сака (6), Эдегор (13) – Кунья (86)

"Арсенал": Райя – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор (Жоржиньо, 90+3), Райс, Троссард – Сака (Кивер, 90+3), Жезус (Нкетиа, 67), Мартинелли

"Вулвз": Са (Бентли, 23) – Килман, Доусон, Гомеш – Семеду, Траоре, Дойл (Калайджич, 90+3), Бельгард (Сарабия, 63), Буэно (Доэрти, 62) – Кунья, Хван Хи Чхан

Предупреждения: Салиба (68) – Хван Хи Чхан (88), Кунья (90+9)

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Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
02.12.2023 в 20:15
Оце в своєму стилі. Ато Зінченко, Зінченко, чуть взагалі не кращий в АПЛ
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Комментарии 2
LEVgcUqs (Чернігів)
02.12.2023 в 20:15
Оце в своєму стилі. Ато Зінченко, Зінченко, чуть взагалі не кращий в АПЛ
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Romerik (YNWA)
02.12.2023 в 20:48
Так по факту він один з найкращих захисників ліги. Ту роботу, яку він дає і ті функції, які виконує, робить його гравцем, який на цій позиції в 25-ти найкращих у Європі ввійде спокійно. Протилежне може стверджувати лише тупий, або вітьок лєонєнка
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