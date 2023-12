АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1. Зинченко дал, Зинченко взял

Казалось бы, подопечные Артеты провели уверенный матч, почти ничего не позволили сделать сопернику, но под занавес встречи интрига возродилась на ровном месте… из-за ошибки Александра Зинченко.

"Арсенал" прекрасно начал поединок: играл в высоком темпе, комбинировал, давил и закономерно выжал из стартового отрезка два гола. Сака вырезал мяч на фланге в ноги Жезусу и моментально рванул открываться в штрафную; Габриэл поставил защитникам спину, скинул Эдегору, норвежец вернул снаряд Букайо – англичанин с боем прошел Доусона и пальнул мимо Жозе Са.

А где первый, там и второй. Очередная позиционная атака "Арсенала" трансформировалась в гол благодаря Зинченко. Украинец сыграл в стенку с Жезусом, а затем ловко выкатил мяч под удар Эдегору. Мартин расстрелял голкипера "Вулверхэмптона".

"Волки" в первом тайме не продемонстрировали и намека на контригру. С мячом у них ничего не получалось даже в те моменты, когда "Арсенал" брал передышку. Они лишь теряли игроков из-за травм: Жозе Са не смог продолжить игру, вратарь уступил место на поле своему коллеге Бентли, близок к замене был и Макс Килман, однако защитник все-таки оклемался после помощи медиков.

Можно вспомнить лишь то, как под самый конец первого тайма Зинченко на ровном месте чуть не организовал гол для "Вулверхэмптона" – Александр слишком слабо покатил на Райю, но Хван Хи Чхан к мячу все равно не успел.

На второй тайм можно было смело опоздать на добрых полчаса. "Арсенал" раскатывал "Вулверхэмптон" в более медленном темпе, убаюкивал фанатов на стадионе и болельщиков перед телевизорами. "Канониры" обыденно прикладывались к мячу с дальних дистанций и забить третий гол, чтобы поставить точку, лондонцы не сумели.

Зато на 85-й минуте всех разбудил Зинченко. Украинец замешкался на углу собственной штрафной площадки и подарил мяч "волкам", Кунья пробил неотпорно для Райи и сократил отставание в счете. Почти сразу же всех успокоить мог вышедший на замену Нкетия, но его удар пришелся на штангу.

