АПЛ. Ноттингем Форест – Эвертон 0:1. Трудовая победа ирисок

Несмотря на скромный счет и статус команд, поединок порадовал количеством голевых моментов. У "Эвертона" их было больше, у "Ноттингем Форест", соответственно, меньше. В целом, результат на табло – закономерен и справедлив, "ириски" действительно наиграли на победу. Хозяева бросились штурмовать ворота гостей при счете 0:1, но команда Дайча отбилась и выстояла.

Виталий Миколенко провел на поле "Сити Граунд" все 90+ минут. Оформил два перехвата, столько же отборов и три неточных навеса. Один раз прошел соперника на дриблинге, но и один раз дал оппоненту себя обыграть. Точность передач украинца в этом матче – 59%.

"Ноттингем Форест" занимает 15-ю строчку и по итогам тура может быть подвинут "Борнмутом" Забарного. "Эвертон" поднялся на вершину зоны вылета. В этом сезоне только "Тоттенхэм" (14) набрал больше очков в гостях, чем "ириски" (13). Если бы не десять отобранных баллов, то команда Дайча шла бы на 11-й позиции вместо "Челси" Мудрика.

"I feel like I am in a family. My teammates help every day."



