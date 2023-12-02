АПЛ. Ноттингем Форест – Эвертон 0:1. Трудовая победа ирисок

Несмотря на скромный счет и статус команд, поединок порадовал количеством голевых моментов. У "Эвертона" их было больше, у "Ноттингем Форест", соответственно, меньше. В целом, результат на табло – закономерен и справедлив, "ириски" действительно наиграли на победу. Хозяева бросились штурмовать ворота гостей при счете 0:1, но команда Дайча отбилась и выстояла.

Виталий Миколенко провел на поле "Сити Граунд" все 90+ минут. Оформил два перехвата, столько же отборов и три неточных навеса. Один раз прошел соперника на дриблинге, но и один раз дал оппоненту себя обыграть. Точность передач украинца в этом матче – 59%.

"Ноттингем Форест" занимает 15-ю строчку и по итогам тура может быть подвинут "Борнмутом" Забарного. "Эвертон" поднялся на вершину зоны вылета. В этом сезоне только "Тоттенхэм" (14) набрал больше очков в гостях, чем "ириски" (13). Если бы не десять отобранных баллов, то команда Дайча шла бы на 11-й позиции вместо "Челси" Мудрика.

"I feel like I am in a family. My teammates help every day."



????️ Vitalii Mykolenko ???? — Everton (@Everton) December 2, 2023

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Ноттингем Форест" – "Эвертон" 0:1

Гол: Макнил (67)

"Ноттингем Форест": Влаходимос – Орье, Боли (Монтейро, 46), Мурилло, Тоффоло (Ориги, 82) – Сангаре (Хадсон-Одои, 65), Мангаля, Йетс – Гиббс-Уайт, Вуд, Эланга

"Эвертон": Пикфорд – Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко – Харрисон, Гарнер, Гейе, Макнил – Дукуре – Бету (Шермити, 82)

Предупреждение: Монтейро (55)