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Два ассиста Зинченко, но... Арсенал - Вулверхэмптон 2:1. Обзор матча и видео голов
Арсенал - Вулверхэмптон ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Арсенал продолжает удерживать первую строчку в АПЛ. На этот раз подопечные Артеты победили на домашнем поле "волков". Александр Зинченко принял участие в двух голах в матче. В первом он отдал ассист на Эдегора, а в другом на Кунью.
Однако это не помешало "канонирам" забрать три очка.
АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Голы: Сака (6), Эдегор (13) - Кунья (86)
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