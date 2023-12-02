Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Может ли команда Постекоглу выйти из серии поражений?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" последние несколько недель очень страдает от травм, которые имеют прямое влияние на их результаты. После чрезвычайно удачных первых месяцев без поражений они пришли де серии из трех поражений подряд.
На этот раз у них матч против одного из главных претендентов на титул в лице "Манчестер Сити". Прервать неудачную серию в матче с таким соперникам будет непросто, но не невозможно.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Жребий брошен. Известен состав всех групп на ЕВРО-2024
- Кривбасс вырывается в лидеры, Полесье теряет с аутсайдером. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Где и когда смотреть жеребьевку чемпионата Европы-2024 – все детали
- У юной звезды МЮ есть тату с героями сериала Побег. Один из актеров отреагировал на супергол футболиста. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО