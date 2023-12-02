Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Тоттенхэм" последние несколько недель очень страдает от травм, которые имеют прямое влияние на их результаты. После чрезвычайно удачных первых месяцев без поражений они пришли де серии из трех поражений подряд.

На этот раз у них матч против одного из главных претендентов на титул в лице "Манчестер Сити". Прервать неудачную серию в матче с таким соперникам будет непросто, но не невозможно.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 декабря.

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