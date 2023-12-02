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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Может ли команда Постекоглу выйти из серии поражений?

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" последние несколько недель очень страдает от травм, которые имеют прямое влияние на их результаты. После чрезвычайно удачных первых месяцев без поражений они пришли де серии из трех поражений подряд.

На этот раз у них матч против одного из главных претендентов на титул в лице "Манчестер Сити". Прервать неудачную серию в матче с таким соперникам будет непросто, но не невозможно.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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