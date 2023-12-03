АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0. Уничтожение дьяволов не по счету, но по содержанию

Мантра о том, что несмотря на неплохие результаты "Манчестер Юнайтед", у них нет игры, не теряет своей актуальности. Подопечные Эрика тен Хага приехали в гости к "Ньюкаслу" и просто не знали что им делать на зеленом газоне. Хозяева поля держали мяч так долго, как хотели, ведь соперник не очень активно сопротивлялся и почти не прессинговал.

Конечно, этому можно найти оправдание в усталости "красных дьяволов", которые вместо короткого перелета в Ньюкасл добирались в город автобусом, а все из-за неблагоприятных погодных условий. И этот аргумент можно было бы засчитать, если бы подобную игру они показали впервые или хотя бы демонстрировали ее эпизодически. Но нет, подобная безыдейность - это привычное состояние команды в этом сезоне. Единственное, на что жаловаться можно минимально, так это на результаты. Но перейдем к самому матчу, что же мы увидели в первом тайме?

Мы увидели красивые и быстрые комбинации от команды Эдди Хау, которая систематически создавала опасность у ворот Андре Онана. Первый действительно качественный сейв от камерунца состоялся на 17 минуте, когда пробивал Мигель Альмирон, уже через 2 минуты Александер Исак должен был открывать счет, он бил в упор, но рикошет от Магуайра спас гостей и мяч полетел на угловой.

Давление на ворота все же не прекращалось, под конец тайма Киран Триппьер едва не отметился прямым ударом со штрафного, но попал в перекладину. А что "Юнайтед"? Они надеялись на контратаки, которые хоть и были, но даже не намекали на какую-то опасность для Поупа, голкипер "сорок" откровенно проспал первый тайм и имел на это право, работы практически не было.

Свой заслуженный гол джорди забили на 56-й минуте, когда после красивой комбинации Киран Триппьер прострелил на дальнюю штангу, где в пустые ворота спокойно попал Энтони Гордон. Провал в обороне гостей, которые не успели за своими соперниками. Здесь сразу же можно вспомнить Рафаэля Варана, которому тен Хаг настолько не доверяет, что предпочитает лучше поставить в стартовый состав Люка Шоу в центр обороны, чем француза. С другой стороны, помог бы Варан? Сомнительно. Это 7 гол для Гордона в этом сезоне Премьер-лиги, он проводит прекрасную кампанию.

Увидели ли мы после этого пропущенного гола активные попытки "Юнайтед" отыграться? Нет. Увидели ли мы хоть какие-то опасные моменты у ворот Поупа? Ответ будет таким же. Ведь финальный штурм на последних минутах, или по крайней мере попытки его организовать, все же были, но на воротах стоял уже не Поуп. Досадный момент с ним произошел в конце матча, он получил повреждение на ровном месте. В итоге Ник не смог продолжить матч и вместо него на поле вышел Мартин Дубравка. В лазарете команды Эдди Хау пополнение, хотя там и так проблем хватало.

И действительно, уставший "Ньюкасл", который играл без замен, потому что по сути некого выпускать, просел на последних минутах и это был шанс для "Юнайтед" сравнять счет. Они все же им не воспользовались, а чтобы играть подобным образом весь матч им не хватает энергии, силы, тактики и вообще много чего. Эрик тен Хаг ожидаемо проигрывает, его команда не смогла сегодня удивить, а что касается подопечных Эдди Хау, то они качественно выполнили свою работу, вот только реализация сегодня подвела, забили только 1 и оставляли шансы сопернику на камбэк до самого конца.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Гордон (56)

"Ньюкасл": Поуп (Дубравка, 86) — Триппьер, Ласселс, Шер, Ливраменто — Майли, Гимараэс, Жоэлинтон — Альмирон, Исак, Гордон (Ритчи, 90+8)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Уан-Биссака (Регилон, 80), Магуайр, Шоу, Далот — Мактоминей, Мейну (Амрабат, 80) — Рашфорд (Антони, 62), Фернандеш, Гарначо — Марсьяль (Хойлунд, 61)

Предупреждения: Жоэлинтон (90+8) — Магуайр (78), Антони (90+3)