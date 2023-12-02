Слишком твердая ириска. Ноттингем Форест - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео голов

Несмотря на очки, которые АПЛ отняла у "Эвертона", они продолжают бороться за прописку в Премьер-лиге. Сегодня - клиншит от Миколенко и минимальная победа над "лесниками".

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" - "Эвертон" 0:1

Гол: Макнил (67)