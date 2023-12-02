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Слишком твердая ириска. Ноттингем Форест - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео голов
Ноттингем Форест - Эвертон ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Несмотря на очки, которые АПЛ отняла у "Эвертона", они продолжают бороться за прописку в Премьер-лиге. Сегодня - клиншит от Миколенко и минимальная победа над "лесниками".
АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" - "Эвертон" 0:1
Гол: Макнил (67)
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