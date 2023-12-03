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Русина снова постигла травма
Похоже, старая травма дала о себе знать
Фото: SunderlandAFC
Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин второй матч подряд не попал в заявку команды. Он пропустил поединки с "Хаддерсфилдом" и "Милволлом".
Главный тренер Тони Моубрей в комментарии si.com. рассказал, что у игрока повреждение приводной мышцы. Скорее всего, это все та же травма, от которой восстанавливался Русин накануне трансфера в Англию.
В этом сезоне украинец сыграл 9 матчей в Чемпионшипе, в одном из которых оформил ассист.
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