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Эдди Хау рассказал, какую травму получил вратарь Ньюкасла
Выбыл надолго?
Твиттер
Вчера "Ньюкасл" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Но Ник Поуп не смог закончить игру по финальному свистку.
На 80-й минуте матча голкипер, прыгая в угол ворот за мячом, повредил левое плечо, его поменяли на Мартина Дубравку. Как оказалось, Поуп вывихнул плечо.
"Мы обследуем его, я не знаю, потребуется ли ему операция", — сказал главный тренер Эдди Хау.
⚪️⚫️ Eddie Howe on Pope injury: "It looks like Nick's dislocated his shoulder".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2023
"His shoulder has come out of his joint... it doesn’t look good for him". pic.twitter.com/eYY9Y1gaMA
Напомним, после победы над "МЮ" "Ньюкасл" разместился на пятом месте.
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