Эдди Хау рассказал, какую травму получил вратарь Ньюкасла

Вчера "Ньюкасл" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Но Ник Поуп не смог закончить игру по финальному свистку.

На 80-й минуте матча голкипер, прыгая в угол ворот за мячом, повредил левое плечо, его поменяли на Мартина Дубравку. Как оказалось, Поуп вывихнул плечо.

⚪️⚫️ Eddie Howe on Pope injury: "It looks like Nick's dislocated his shoulder".



"His shoulder has come out of his joint... it doesn’t look good for him". pic.twitter.com/eYY9Y1gaMA