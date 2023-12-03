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Эдди Хау рассказал, какую травму получил вратарь Ньюкасла

Англия
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Эдди Хау рассказал, какую травму получил вратарь Ньюкасла

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Вчера "Ньюкасл" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Но Ник Поуп не смог закончить игру по финальному свистку.

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На 80-й минуте матча голкипер, прыгая в угол ворот за мячом, повредил левое плечо, его поменяли на Мартина Дубравку. Как оказалось, Поуп вывихнул плечо.

"Мы обследуем его, я не знаю, потребуется ли ему операция", — сказал главный тренер Эдди Хау.

Напомним, после победы над "МЮ" "Ньюкасл" разместился на пятом месте.

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Эдди Хау Ник Поуп
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