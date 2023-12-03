Тренер Ноттингем Форест после поражения Эвертону: Понятно почему арбитры АПЛ получают много критики

"Эвертон" вчера сумел переиграть на выезде "Ноттингем Форест". Итоговый счет - 0:1. Главный тренер красно-белых Стив Купер разочарован не только результатом, но и судейством.

Судья матча Пол Тирни не поставил пенальти для "Ноттингема" за фол Абдулая Дукура против Райана Йейтса. Коллеги по VAR тоже не помогли. А уже через несколько минут игрок "Эвертона" Дуайт Макнил забил, как оказалось, единственный гол в матче.

Конечно, я разочарован. Это далеко не тот результат, которого мы хотели. Мы пропустили гол из-за того, о чем мы много говорили в течение недели - мячи в штрафную, вторая и третья фазы, а также пребывание с игроками. Насчет фола игрока "Эвертона". Если вы посмотрите на пенальти, назначенное "Брайтону" против нас на прошлой неделе, то это пенальти вдвое больше. Я надеюсь, что это будет проанализировано, это должно быть сделано. Если мы посмотрим на случай с Крисом Вудом на прошлой неделе, то поймем, почему арбитры получают много критики.

"Ноттингем Форест" выиграл лишь один из последних 10 матчей. Сейчас они находятся на 15-й строчке АПЛ. Следующий матч их ждет 6 декабря против "Фулхэма".