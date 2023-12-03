Миколенко - лучший в Эвертоне по отборам

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко совершил в этом сезоне 34 отбора - таким показателем не может похвастаться ни один другой игрок "ирисок".

Миколенко вчера провел свой 13-й матч за "Эвертон" в сезоне 2023/24. В отличие от предыдущего, за этот период украинец сумел забить уже 2 гола.

"Эвертон" занимает 18-е место в АПЛ. Напомним, что несколькими днями ранее с команды сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

