Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко - лучший в Эвертоне по отборам
Что бы они без него делали?
фото - Getty Images
Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко совершил в этом сезоне 34 отбора - таким показателем не может похвастаться ни один другой игрок "ирисок".
"He's magic, you know..."????????#Stake pic.twitter.com/eLOJXodXYD— Everton (@Everton) December 2, 2023
Миколенко вчера провел свой 13-й матч за "Эвертон" в сезоне 2023/24. В отличие от предыдущего, за этот период украинец сумел забить уже 2 гола.
"Эвертон" занимает 18-е место в АПЛ. Напомним, что несколькими днями ранее с команды сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Популярное сейчас
- Россияне убили украинских военных, которые хотели без оружия сдаться в плен
- Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023
- Лунин может перейти в другой топ-клуб Ла Лиги
- АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1. Зинченко дал, Зинченко взял
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО