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Миколенко - лучший в Эвертоне по отборам

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Миколенко - лучший в Эвертоне по отборам

фото - Getty Images

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Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко совершил в этом сезоне 34 отбора - таким показателем не может похвастаться ни один другой игрок "ирисок".

Миколенко вчера провел свой 13-й матч за "Эвертон" в сезоне 2023/24. В отличие от предыдущего, за этот период украинец сумел забить уже 2 гола.

"Эвертон" занимает 18-е место в АПЛ. Напомним, что несколькими днями ранее с команды сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Евертон
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