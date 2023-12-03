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Конкурент Зинченко по позиции продлит контракт с Арсеналом

Англия

Такихиро Томиясу будет играть за Арсенал до 2028 года

Конкурент Зинченко по позиции продлит контракт с Арсеналом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время "Арсенал" может объявить о продлении соглашения с защитником Такихиро Томиясу до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

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В нынешнем сезоне японец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt, составляет 25 млн евро.
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