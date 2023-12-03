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Конкурент Зинченко по позиции продлит контракт с Арсеналом
Такихиро Томиясу будет играть за Арсенал до 2028 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ближайшее время "Арсенал" может объявить о продлении соглашения с защитником Такихиро Томиясу до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Takehiro #Tomiyasu is one step away to extend his contract with #Arsenal until 2028. #transfers #AFC ????????— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 3, 2023
В нынешнем сезоне японец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt, составляет 25 млн евро.
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