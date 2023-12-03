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Нападающим Матиасем Суле заинтересовались сразу два клуба из АПЛ
Аргентинский нападающий может сменить клуб
La Gazzette dello Sport
По информации La Gazzette dello Sport, "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в 20-летнем Матиасе Суле.
В текущее время Суле нападающий "Ювентуса", но на правах аренды выступает за "Фрозиноне". Как говорится в La Gazzette dello Sport"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" готовы отдать за аргентинца 20-25 млн евро.
Напомним, за этот сезон Матиас Суле сыграл 13 игр, где забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
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