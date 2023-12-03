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Миколенко о пребывании в Эвертоне: Я чувствую себя как в семье
Это заметно по игре
фото - Getty Images
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко признается, что начало сезона для него выдалось тяжелым из-за повреждений и непопадания в состав. Но сейчас дела идут прекрасно, да и вообще, в команде он себя чувствует "своим".
Это был сложный момент для меня в начале сезона. Я не тренировался со своей командой, и это было тяжело. В сентябре я поехал со сборной и сыграл хорошо, но главное, что я сыграл два 90-минутных матча. Я вернулся и с тех пор играю стабильно.
Я считаю, что играть в Премьер-лиге на любом стадионе тяжело. Сейчас мы не достигли достаточно хороших результатов дома, но я надеюсь, что вскоре мы сможем это изменить.
Сейчас я чувствую себя как в семье. Мои партнеры помогают каждый день. Мы вместе выигрываем игры, вместе проигрываем. Впереди еще много игр, и мы уверены в себе как команда. Мы растем как команда ежедневно, на каждом занятии, и я думаю, вы это видите.
Миколенко провел 13 игр в сезоне 2023/24 за "Эвертон" в АПЛ и Кубке Футбольной Лиги. Защитник даже сумел дважды отличиться в воротах соперников.
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