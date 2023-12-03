Миколенко о пребывании в Эвертоне: Я чувствую себя как в семье

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко признается, что начало сезона для него выдалось тяжелым из-за повреждений и непопадания в состав. Но сейчас дела идут прекрасно, да и вообще, в команде он себя чувствует "своим".

Это был сложный момент для меня в начале сезона. Я не тренировался со своей командой, и это было тяжело. В сентябре я поехал со сборной и сыграл хорошо, но главное, что я сыграл два 90-минутных матча. Я вернулся и с тех пор играю стабильно.

Я считаю, что играть в Премьер-лиге на любом стадионе тяжело. Сейчас мы не достигли достаточно хороших результатов дома, но я надеюсь, что вскоре мы сможем это изменить.

Сейчас я чувствую себя как в семье. Мои партнеры помогают каждый день. Мы вместе выигрываем игры, вместе проигрываем. Впереди еще много игр, и мы уверены в себе как команда. Мы растем как команда ежедневно, на каждом занятии, и я думаю, вы это видите.