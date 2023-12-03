  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Миколенко о пребывании в Эвертоне: Я чувствую себя как в семье
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко о пребывании в Эвертоне: Я чувствую себя как в семье

Англия

Это заметно по игре

Миколенко о пребывании в Эвертоне: Я чувствую себя как в семье

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко признается, что начало сезона для него выдалось тяжелым из-за повреждений и непопадания в состав. Но сейчас дела идут прекрасно, да и вообще, в команде он себя чувствует "своим".

Это был сложный момент для меня в начале сезона. Я не тренировался со своей командой, и это было тяжело. В сентябре я поехал со сборной и сыграл хорошо, но главное, что я сыграл два 90-минутных матча. Я вернулся и с тех пор играю стабильно.

Я считаю, что играть в Премьер-лиге на любом стадионе тяжело. Сейчас мы не достигли достаточно хороших результатов дома, но я надеюсь, что вскоре мы сможем это изменить.

Сейчас я чувствую себя как в семье. Мои партнеры помогают каждый день. Мы вместе выигрываем игры, вместе проигрываем. Впереди еще много игр, и мы уверены в себе как команда. Мы растем как команда ежедневно, на каждом занятии, и я думаю, вы это видите.

Миколенко провел 13 игр в сезоне 2023/24 за "Эвертон" в АПЛ и Кубке Футбольной Лиги. Защитник даже сумел дважды отличиться в воротах соперников.

По теме
yellow-arrow
Нападающим Матиасем Суле заинтересовались сразу два клуба из АПЛ
yellow-arrow
Конкурент Зинченко по позиции продлит контракт с Арсеналом
yellow-arrow
Миколенко - лучший в Эвертоне по отборам
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Евертон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости