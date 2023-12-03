Мудрик и Забарный в стартовых составах своих команд на матчи АПЛ

В воскресных матчах 14-го тура АПЛ примут участие предcтавители Украины.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик будет играть с первых минут против "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Начало матча в 16:00.

Также в 16 часов начнет поединок защитник Илья Забарный. Он будет противостоять "Астон Вилле" вместе со своими партнерами из "Борнмута".