Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик и Забарный в стартовых составах своих команд на матчи АПЛ
Украинцы везде в моде
Фото: @ChelseaFC
В воскресных матчах 14-го тура АПЛ примут участие предcтавители Украины.
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик будет играть с первых минут против "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Начало матча в 16:00.
Your Chelsea today! ????@ParimatchUK | #CFC | #CheBri pic.twitter.com/vgd609eFZy— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 3, 2023
Также в 16 часов начнет поединок защитник Илья Забарный. Он будет противостоять "Астон Вилле" вместе со своими партнерами из "Борнмута".
The Cherries squad for #BOUAVL ???? pic.twitter.com/79usVcIcrI— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 3, 2023
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер Жироны: Мы не сможем выдержать темп Реала, Барселоны и Атлетико
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023
- АПЛ. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1. Зинченко дал, Зинченко взял
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн