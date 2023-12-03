АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 4:3. Красивые голы Трента, Макаллистера и Эндо, уверенный камбэк красных

Во втором тайме поединка против "Фулхэма" "Ливерпуль" вынудил своих болельщиков подливать в стаканы валидол, но затем с запасом извинился и позволил фанатам на "Энфилде" ликовать.

Первый тайм вышел не то, что бы прямо богатым на события – скорее, на голы, целых четыре штуки. Матч до перерыва проходил под общим контролем "Ливерпуля", но "красные", традиционно для себя, допускали ошибки в обороне и слишком больно за них расплачивались. Подопечные Клоппа старались, нагнетали ради своих голов – и в то же время, взятия ворот "дачников" вышли… нет, не трудовыми – красивыми. "Фулхэм" же выжал максимум из минимума.

Счет открыл Трент со штрафного – Александер-Арнольд вколотил мяч в сетку от перекладины. Ничего не предвещало беды, но на ровном месте Уилсон, экс-игрок и воспитанник "Ливерпуля", открылся между все тем же "мастером обороны" Трентом и Макаллистером, ткнув снаряд между ног Келлехеру. Удар и подача у ТАА – на уровне Кевина Де Брюйне, но хорошим защитником его назвать сложно, это не секрет.

"Ливерпуль" вновь вышел вперед благодаря великолепному выстрелу Макаллистера. "Фулхэм" пытался выбить мяч подальше от ворот, Рауль Хименес неудачно сбросил снаряд прямо на ногу Алексису – аргентинец качественно приложился и попал в девятку. К слову, в начале поединка Лено получил небольшие повреждение головы и глаза в единоборстве с игроком "Ливерпуля". Немецкий вратарь самоотверженно продолжил игру и при этом предъявлять к нему претензии за пропущенные голы точно не стоит – тут даже с двумя здоровыми глазами вряд ли бы кто-то выручил.

В компенсированное к первому тайму время "Фулхэм" сравнял счет: Хименес исправился и скинул мяч головой уже на линию вратарской, где Тете в суматохе вовремя выскочил и удачно подставил ногу. Сначала боковой арбитр зафиксировал у него офсайд, но в игру вмешался VAR и справедливо отменил перестраховку фемиды.

2:2, на второй тайм "Ливерпуль" вышел отыгрываться, правда, очень вальяжно. За полчаса команда Клоппа создала лишь один опасный момент: Салах разогнался, выкатил мяч под удар Нуньесу, а Дарвин попал в перекладину. На 80-й минуте оборона "красных" капитулировала: Гомес даже не бежал к Виллиану, Конате вообще не успел за Кэрни, Декордова-Рид перевисел в воздухе Цимикаса – Ван Дейк бросился страховать грека, однако уже было слишком поздно.

Тем не менее, "красные" завелись уже на полную катушку и спасли поединок. Несерьезная осада превратилась в настоящий штурм. Эндо забил ударом, который легко может сравниться по красоте с выстрелами Трента и Макаллистера. А затем сам Александер-Арнольд подхватил мяч на подборе и прошил Лено. 4:3. Типично уверенный и эмоциональный камбэк "Ливерпуля".

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

"Ливерпуль" – "Фулхэм" 4:3

Голы: Александер-Арнольд (20, 88), Макаллистер (38), Эндо (87) – Уилсон (24), Тете (45+3), Декордова-Рид (80)

"Ливерпуль": Келлехер – Александер-Арнольд, Матип (Конате, 69), Ван Дейк, Цимикас – Собослаи (Гакпо, 64), Макаллистер (Гомес, 65), Гравенберх (Эндо, 83) – Салах, Нуньес, Диас

"Фулхэм": Лено – Тете (Кастань, 75), Бэсси, Рим, Робинсон – Рид (Винисиус, 90), Пальинья – Ивоби (Декордова-Рид, 75), Перейра (Виллиан, 62), Уилсон (Кэрни, 62) – Хименес