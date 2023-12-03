Манчестер Сити - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Недавно "Тоттенхэм" был на вершине турнирной таблицы и эксперты на британском телевидении начали представлять, как команда Постекоглу будет бороться за титул. За титул они все еще борются, слишком много матчей впереди, но набранный победный ход они потеряли и возвращение на правильный путь именно в матче против "Манчестер Сити" выглядит маловероятным. С другой стороны, а можно ли придумать лучший матч для того, чтобы поднять командный дух? Победа над одним из претендентов на чемпионство может стать важным моральным бустом.

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Чемпионат Англии, 14-й тур

3 декабря 2023. Манчестер, "Этиихад"

"Манчестер Сити" 18:30 "Тоттенхэм"

Телетрансляция – Setanta Sports