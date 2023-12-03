Борнмут упустил победу над Виллой на последней минуте, в лондонском дерби также без победителей

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Борнмут" — "Астон Вилла" 2:2

Голы: Семеньо (10), Соланке (52) — Бэйли (20), Уоткинс (90)

*На 22 минуте гол Диего Карлоса был отменен из-за офсайда

"Борнмут": Нету — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез (Мефам, 83) — Кук, Кристи — Семеньо (Синистерра, 71), Клюйверт (Биллинг, 70), Тавернье (Уаттара, 90+3) — Соланке

"Астон Вилла": Мартинес — Конса (Кеш, 74), Карлос, Торрес, Динь (Морено, 74) — Бэйли (Диаби, 74), Тилеманс, Луиз, Макгинн (Дуран, 65) — Дзаньоло (Рэмзи, 46), Уоткинс

Предупреждения: Клюйверт (12), Семеньо (17), Сенеси (45+4), Кристи (54), Керкез (84) — Торрес (30), Дзаньоло (43), Дуран (84)

Команда Андони Ираолы противостояла "Астон Вилле" и если смотреть на этот матч без контекста, то может показаться, что это матч двух крепких команд АПЛ, но на самом деле речь об игре претендента на вылет с командой, которая прямо сейчас находится в топ-4.

Унаи Эмери продолжает шагать вперед со своей бандой и казалось, что "Борнмут" вряд ли сможет хоть что-то навязать такому коллективу, но "вишни" сегодня были с крепкими косточками внутри, никак иначе.

Сначала команды обменялись быстрыми голами и это выглядело скорее как случайность, которую "вилланы" должны исправить в ближайшее время, но после того, как в первом тайме они почувствовали добротное сопротивление со стороны хозяев, в начале второго Соланке вообще отправил в их ворота второй мяч. И самое важное то, что в дальнейшем "Борнмут" не забился в оборону, а продолжил держать удар, отвечая собственными моментами.

Илья Забарный провел очередной уверенный матч, за который получил высокие оценки от прессы. Без результативных действий, но со своей работой в защите украинец справился. Но на последних минутах, когда сенсационная победа была уже почти в руках, "вишни" пропустили. Забил никто иной как Олли Уоткинс. Противостояние двух испанских специалистов завершилось вничью.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Вест Хэм" — "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Кудус (13) — Эдуар (53)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Эмерсон — Альварес (Форнальс, 89), Уорд-Праус — Кудус, Соучек, Пакета — Боуэн

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Гейи, Митчелл — Ричардс, Лерма — Олисе, Хьюз (Ридевальд, 82), Айю — Эдуар (Матета, 87)

Предупреждения: Уорд-Праус (37), Цоуфал (79)

"Орлы" Роя Ходжсона приехали на "Лондон Стэдиум" точно не для того, чтобы отбывать свои номера на поле. Несмотря на свой статус аутсайдера накануне матча, сегодня они не очень уступали своим соперникам и здесь стоит задавать вопросы Дэвиду Мойесу и игрокам "Вест Хэма".

Счет в матче открыли именно "молотобойцы" уже на 13 минуте и после чего было ощущение, что хозяева слегка сбавили темп и хотели забрать три очка в экономном режиме. Зря, ведь во второй половине встречи счет сравнял Одсон Эдуар, именно так встреча и завершилась.