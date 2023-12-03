Бой на Виталити Стэдиум. Борнмут - Астон Вилла 2:2. Обзор матча и видео голов

Забарный проводит очередной полный поединок за "Борнмут", но его команда не выдержала натиска подопечных Эмери и на последних минутах и не смогла удержать победу. Герой "Виллы" сегодня однозначно Уоткинс, который сыграл несмотря на повреждение. К тому же форвард принял участие в создании обоих голов команды.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Борнмут" - "Астон Вилла" 2:2

Голы: Семеньо (10), Соланке (52) - Бэйли (20), Уоткинс (90)