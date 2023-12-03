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Бой на Виталити Стэдиум. Борнмут - Астон Вилла 2:2. Обзор матча и видео голов
Борнмут - Астон Вилла ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Забарный проводит очередной полный поединок за "Борнмут", но его команда не выдержала натиска подопечных Эмери и на последних минутах и не смогла удержать победу. Герой "Виллы" сегодня однозначно Уоткинс, который сыграл несмотря на повреждение. К тому же форвард принял участие в создании обоих голов команды.
АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
"Борнмут" - "Астон Вилла" 2:2
Голы: Семеньо (10), Соланке (52) - Бэйли (20), Уоткинс (90)
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