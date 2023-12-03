Фирменный стиль мерсисайдцев. Ливерпуль - Фулхэм 4:3. Обзор матча и видео голов

Безумная перестрелка состоялась в матче 14-го тура АПЛ. По ходу поединка обе команды выходили вперед и не могли выявить лучшего. Однако на последних минутах состоялся невероятный камбэк. "Ливерпуль" при счете 3:2 в пользу оппонентов смог забить два гола подряд.

Трент Александер-Арнольд уже во втором поединке спасает команду от поражения.

Благодаря победе "мерсисайдцы" обходят "горожан" в турнирной таблице.

АПЛ, 14-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

"Ливерпуль" - "Фулхэм" 4:3

Голы: Александер-Арнольд (20, 88), Макаллистер (38), Эндо (87) - Уилсон (24), Тете (45+3), Декордова-Рид (80)