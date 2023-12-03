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Фирменный стиль мерсисайдцев. Ливерпуль - Фулхэм 4:3. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль - Фулхэм ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Безумная перестрелка состоялась в матче 14-го тура АПЛ. По ходу поединка обе команды выходили вперед и не могли выявить лучшего. Однако на последних минутах состоялся невероятный камбэк. "Ливерпуль" при счете 3:2 в пользу оппонентов смог забить два гола подряд.
Трент Александер-Арнольд уже во втором поединке спасает команду от поражения.
Благодаря победе "мерсисайдцы" обходят "горожан" в турнирной таблице.
АПЛ, 14-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)
"Ливерпуль" - "Фулхэм" 4:3
Голы: Александер-Арнольд (20, 88), Макаллистер (38), Эндо (87) - Уилсон (24), Тете (45+3), Декордова-Рид (80)
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