Лазарет увеличивается. Ливерпуль потерял еще одного важного игрока

В середине второго тайма матча "Ливерпуль" - "Фулхэм" главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп провел вынужденную замену центрбека Жоэля Матипа. Вместо него вышел Ибрагима Конате.

Немецкий тренер прокомментировал повреждение камерунского защитника:

“Мы еще не знаем, как долго (он пропустит – прим.), еще не было полноценного обследования. Но возвращение не будет скорым”, - сказал Клопп.

Добавим, что кроме Матипа в лазарете команды находятся голкипер Алиссон, защитник Робертсон, полузащитники Тьяго и Байчетич и вингер Диогу Жота.

Следующий матч "мерсисайдцы" проведут 6 декабря против "Шеффилд Юнайтед" в гостях. В настоящее время подопечные Клоппа занимают второе место в АПЛ, уступая лидеру "Арсеналу" двумя очками.