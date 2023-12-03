"Какого черта?" Холанд отреагировал на сорванную арбитром атаку на последних минутах

В матче "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" при счете 3:3 на последних минутах матча судья остановил опасную атаку "горожан", на что форвард "синих" бурно отреагировал во время матча. За разговоры с рефери норвежец получил желтую карточку.

После поединка в своем Х-аккаунте Эрлинг добавил на страницу момент атаки и написал: "Какого черта?".

Гвардиола прокомментировал инцидент: