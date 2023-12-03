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"Какого черта?" Холанд отреагировал на сорванную арбитром атаку на последних минутах
Реакция норвежца во время матча описывает его состояние
Фото: Getty Images
В матче "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" при счете 3:3 на последних минутах матча судья остановил опасную атаку "горожан", на что форвард "синих" бурно отреагировал во время матча. За разговоры с рефери норвежец получил желтую карточку.
После поединка в своем Х-аккаунте Эрлинг добавил на страницу момент атаки и написал: "Какого черта?".
Гвардиола прокомментировал инцидент:
"Реакция Холанда? Это нормально. Он немного разочарован. Даже арбитр, если бы он играл сегодня за "Сити", был бы разочарован из-за этого решения".
December 3, 2023
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