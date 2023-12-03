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"Какого черта?" Холанд отреагировал на сорванную арбитром атаку на последних минутах

Англия
Обновлено

Реакция норвежца во время матча описывает его состояние

"Какого черта?" Холанд отреагировал на сорванную арбитром атаку на последних минутах

Фото: Getty Images

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В матче "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" при счете 3:3 на последних минутах матча судья остановил опасную атаку "горожан", на что форвард "синих" бурно отреагировал во время матча. За разговоры с рефери норвежец получил желтую карточку.

После поединка в своем Х-аккаунте Эрлинг добавил на страницу момент атаки и написал: "Какого черта?".

Гвардиола прокомментировал инцидент:

"Реакция Холанда? Это нормально. Он немного разочарован. Даже арбитр, если бы он играл сегодня за "Сити", был бы разочарован из-за этого решения".

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Источник:
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