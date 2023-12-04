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Фабрицио Романо: Челси не ведет переговоров с Кварацхелией, поскольку клуб верит в Мудрика
Челси доверяет Михаилу
Фото: twitter.com/sscnapoli
Сейчас лондонский "Челси" не ведет никаких переговоров о подписании хавбека "Наполи" Хвичи Кварацхелии или другого левого вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
По данным журналиста, причиной тому является то, что руководство лондонского клуба продолжает доверять украинскому вингеру Михаилу Мудрику.
В клубе верят, что украинец станет важной частью проекта сегодня и в будущем будет выступать на самом высоком уровне. В сезоне-2023/2024 Мудрик провел 13 матчей в составе "синих", на его счету два гола.
Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость грузина составляет 85 млн. евро.
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