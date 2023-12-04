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Фабрицио Романо: Челси не ведет переговоров с Кварацхелией, поскольку клуб верит в Мудрика

Англия

Челси доверяет Михаилу

Фабрицио Романо: Челси не ведет переговоров с Кварацхелией, поскольку клуб верит в Мудрика

Фото: twitter.com/sscnapoli

UA-Футбол
Новина українською

Сейчас лондонский "Челси" не ведет никаких переговоров о подписании хавбека "Наполи" Хвичи Кварацхелии или другого левого вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным журналиста, причиной тому является то, что руководство лондонского клуба продолжает доверять украинскому вингеру Михаилу Мудрику.

В клубе верят, что украинец станет важной частью проекта сегодня и в будущем будет выступать на самом высоком уровне. В сезоне-2023/2024 Мудрик провел 13 матчей в составе "синих", на его счету два гола.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость грузина составляет 85 млн. евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
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